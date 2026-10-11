Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazanın sebebi ne? A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden açıkladı

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Tayfun Er, kazanın nedenine ilişkin elde edilen son bilgileri olay yerinden canlı yayında aktardı. Er'in aktardığı bilgilere göre, ilk belirlemelerde kazanın tur otobüsünün geri geri gitmesi ve arkadan gelen çekicinin çarpması şeklinde gerçekleştiği öğrenildi.