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Manisa Turgutlu’da sosyal yardım bütçesinde yolsuzluk! CHP’li belediyenin musluğu İYİ Parti’ye akmış

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 12:38
Güncelleme:20.09.2021 12:39
Manisa Turgutlu'da İYİ Parti ilçe başkanının CHP'li belediyeden 10 kişiye sosyal yardım parası çıkardığı öğrenildi. İddiaya göre bu 10 kişi her ay bin lirayı çekip, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş'a elden teslim ediyordu. Bir yıldır bu şekilde yoksulların rızkına çöken Ertaş hakkında mağdurlardan biri şikayetçi olunca, İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.
CHP’li belediyenin musluğu İPe akmış CHP'Lİ BELEDİYENİN MUSLUĞU İP'E AKMIŞ
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CHP’li belediyenin musluğu İP’e akmış
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