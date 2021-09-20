Manisa Turgutlu’da sosyal yardım bütçesinde yolsuzluk! CHP’li belediyenin musluğu İYİ Parti’ye akmış
Manisa Turgutlu'da İYİ Parti ilçe başkanının CHP'li belediyeden 10 kişiye sosyal yardım parası çıkardığı öğrenildi. İddiaya göre bu 10 kişi her ay bin lirayı çekip, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş'a elden teslim ediyordu. Bir yıldır bu şekilde yoksulların rızkına çöken Ertaş hakkında mağdurlardan biri şikayetçi olunca, İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi CHP ve İYİ Parti'li yöneticilerin yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. CHP'li Turgutlu Belediyesi yoksul ve muhtaç kişilere her ay bin lira veriyordu.
İddiaya göre bu kişiler Millet İttifakı partilerinin üyelerinden seçiliyordu. İYİ Parti'nin Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş da partiye üye ve yönetimde olan 10 kişinin adını yazdırdı.
SKANDAL BÖYLE ORTAYA ÇIKTI
İYİ Partili Önder Ertaş her ay bu 10 kişiye yatan biner lirayı alıp kendi hesabına yatırdı. İYİ Parti'nin eski Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Şengül de, aldığı sosyal yardım parasının Ertaş'a gitmesinden bir süre sonra rahatsız olunca skandal ortaya çıktı.
Konu CHP ve İYİ Parti liderlerinin kulağına kadar gitti. Ancak hiçbir yaptırım olmayınca 19 ve 20. dönem Milletvekili Tevfik Diker konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manisa Valiliği, Turgutlu Kaymakamlığı ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. 10 kişinin tanık sıfatıyla ifadeleri alındı.
Mehmet Fatih Şengül ifadesinde, Önder Ertaş'ın bu para karşılığında kendisine belediyede iş vaadinde bulunduğunu anlattı. Skandal iddialarla ilgili Turgutlu Belediyesi ve söz konusu şahıslara yönelik soruşturma sürüyor.
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