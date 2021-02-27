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Maltepe'de 'çöp' krizi! CHP’li belediye önünde çöp yığınları

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 11:29
Güncelleme:27.02.2021 11:29
İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. Temizlik görevlilerinin de greve katılması nedeniyle Maltepe sokaklarında çöpler toplanmıyor. Maltepe belediyesi önünde çöp yığını oluştu. Öte yandan İstanbul'da CHP’li 7 ilçe belediyesinde toplu sözleşme imzalanamadı. CHP’li belediyelerde anlaşma neden sağlanamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır son durumu aktardı.
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