Maltepe'de 'çöp' krizi! CHP’li belediye önünde çöp yığınları

İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. Temizlik görevlilerinin de greve katılması nedeniyle Maltepe sokaklarında çöpler toplanmıyor. Maltepe belediyesi önünde çöp yığını oluştu. Öte yandan İstanbul'da CHP’li 7 ilçe belediyesinde toplu sözleşme imzalanamadı. CHP’li belediyelerde anlaşma neden sağlanamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır son durumu aktardı.