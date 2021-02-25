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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Maltepe çöplüğü: İşçiler greve gitti sokaklar pislik içinde! Uzman isimden korkutan koronavirüs uyarısı Maltepe çöplüğü: İşçiler greve gitti sokaklar pislik içinde! Uzman isimden korkutan koronavirüs uyarısı
İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başlamış, Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu. Dün akşam ve bu gece saatlerinde çöplerin daha da arttığı görüldü. İşçilerin görev bırakması sebebiyle toplanmayan çöpler hakkında açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan,
"Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi. Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 17:57
Maltepe'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Çöp yığınlarının içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi.
Maltepe'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor. Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.