Batum'da Türk taraftarlara polis şiddeti! Bakan Gürlek'ten "Derhal serbest bırakın" çağrısı

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Be'er Şeva karşılaşması öncesinde Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara yönelik polis şiddetinin ardından diplomatik girişimler sürüyor. A Spor muhabiri Efecan Öztaş, A Haber canlı yayınında stadyumdaki olayların yatıştığını ancak gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile gerçekleştirdiği görüşmede, gözaltına alınan Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve şiddet olaylarına karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını istedi. Öte yandan Beşiktaş kafilesinin geceyi Batum'da geçireceği ve yarın İstanbul'a döneceği bildirildi.