Batum'da Beşiktaş taraftarına polis şiddeti! A Spor muhabiri Efecan Öztaş yaşananları anlattı

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Be'er Şeva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan Türk taraftarlar, polis şiddetine maruz kaldı. Olaylara bizzat tanıklık eden A Spor muhabiri Efecan Öztaş, A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı. Müdahale sırasında yaralanan taraftarların olduğunu belirten Öztaş, bir Türk vatandaşının yere düşürüldükten sonra da şiddete maruz kaldığını aktardı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ve Türk makamlarının girişimlerinin ardından stadyum içerisindeki gerginliğin sona erdiğini bildiren Öztaş, müdahalede bulunan siyah kıyafetli kişilerin kimliklerine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü de ifade etti.