Külliye'de fon sürecine ilişkin kritik açıklamalar! Ödemeler, soruşturmalar ve yeni tedbirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fon sürecine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Toplantıda fonların tasfiye sürecinde gelinen son aşama, yatırımcılara yapılan ödemeler, devam eden soruşturmalar ve geri kazanım çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik atılan adımların yanı sıra benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sermaye piyasalarında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeler ve alınacak tedbirler açıklandı.