Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Batum'daki polis şiddetine tepki! UEFA ile görüşecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Be'er Şeva karşılaşmasında Türk taraftarlara yönelik polis şiddetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözaltında yaklaşık 10-11 taraftarın bulunduğunu belirten Adalı, bu kişilerin kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi. Gürcü polisinin müdahalesinin çok sert olduğunu vurgulayan Adalı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için UEFA ile görüşeceğini ifade etti. Adalı, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçle yakından ilgilenen devlet yetkililerine de teşekkür etti.