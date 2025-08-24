Malatya’da alevlerle mücadele sürüyor

Malatya'nın Doğanyol İlçesi'ndeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 9 saattir ormanlık alanda devam eden yangına; 4 helikopter havadan müdahale ederken karadan da itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri müdahale ediyor. Köylülerinde katıldığı söndürme çalışmalarına; AFAD, UMKE ekipleri ile Kızılay'da destek veriyor.