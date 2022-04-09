09 Nisan 2022, Cumartesi
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Malatya'da 5.2'lik deprem | Malatya Valisi Aydın Baruş: Şu an için olumsuz bir durum yok
Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Baruş, 'Sahada araştırmalarımıza devam ediyoruz. Çok şükür şu an için bir can kaybı almadık. Sadece bir mahallemizde evde hasar oluştuğu bilgisi geldi. İl merkezinde de hissedildi.' dedi.