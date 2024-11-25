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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! A Haber deprem bölgesinde: Herhangi bir olumsuz durum yok

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! A Haber deprem bölgesinde: Herhangi bir olumsuz durum yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 21:00
Malatya’da gerçekleşen 4,6’lık depremin ardından A Haber muhabiri Barış Türel Malatya’dan “Herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade edebiliriz fakat kent genelinde hissedildi. Kısa süre önce 4,9 ve 5,9 büyüklüğünde depreme geldi bu da karışık fay zonluğunun olduğu bir şehir olduğunu ifade edebiliriz. Artçı sayılabilir mi herhangi bir açıklama yapmak zor ama herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da uzman isimler tarafından açıklandı.” İfadelerini kullandı.
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