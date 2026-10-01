Soma'daki madende göçük! 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yürütülen çalışmalar sırasında 2 işçi kurtarıldı. Göçük altında kalan 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Tayfun Er, bölgedeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Maden Mühendisi Cemalettin Sağtekin, A Haber canlı yayınından madendeki son gelişmeler, muhtemel sonuçlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.