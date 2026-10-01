Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma: Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görülüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme”, Sultan Nur Ulu'nun ise “yalan tanıklık” suçundan yargılandığı davada tanıklar dinlenecek. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın yaşandığı evin önünden gelişmeleri aktardı. Almaçayır, “Gözler Tuğyan'da olacak” dedi.