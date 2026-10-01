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Güllü cinayeti davasında ilk duruşma: Tuğyan hakim karşısında ne diyecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güllü cinayeti davasında ilk duruşma: Tuğyan hakim karşısında ne diyecek?

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, iddianamede yer alan "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlaması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan hapis cezası talep ediliyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, kameraman Furkan Ali Özer ve İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, davadaki son gelişmeleri adliye önünden takip ediyor.

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