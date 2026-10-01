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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in azmettirdiği öne sürülen silahlı saldırı anları kamerada
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in azmettirdiği öne sürülen silahlı saldırı anları kamerada

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşuna yönelik silahlı saldırıya azmettirme suçlaması ile "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tuncer'in saldırılarda azmettirici konumunda olduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı. Silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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