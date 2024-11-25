AFAD duyurdu! Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem | Bakan Yerlikaya’dan açıklama

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğanşehir'deki 4.6'lık depreme ilişkin açıklamasında "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2024-11-25

Saat:20:20:04 TSİ

Enlem:38.16222 N

Boylam:37.855 E

Derinlik:9.75 km

A Haber muhabiri Barış Türel: Herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade edebiliriz fakat kent genelinde hissedildi. Kısa süre önce 4,9 ve 5,9 büyüklüğünde depreme geldi bu da karışık fay zonluğunun olduğu bir şehir olduğunu ifade edebiliriz. Artçı sayılabilir mi herhangi bir açıklama yapmak zor ama herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da uzman isimler tarafından açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım | Görüntü-A Haber

MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatyalılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi olumsuz bir durumun olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü söyledi.

Yavuz, sosyal medya hesabından ise "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR İHBAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adıyaman Valisi Osman Varol da Doğanşehir merkezli depremin Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildiğini ifade ederek, "Şu an için kentimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. İlgili birimlerimize herhangi bir ihbar söz konusu değil. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor. Şu an için çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm Adıyaman ve Malatya'ya geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

ADIYAMAN'DAN HİSSEDİLDİ

Malatya Doğanşehir merkezli deprem Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

CEVDET YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya Doğanşehir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere, ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış ve gelen ihbarları yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-25 20:20:04 38.16222 37.855 9.75 MW 4.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-11-25 19:06:00 39.35361 26.24028 7.01 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-11-25 18:36:31 38.46639 29.15861 6.99 ML 1.0 Ulubey (Uşak)

2024-11-25 18:34:34 38.50361 29.13361 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)

2024-11-25 18:06:43 37.535 36.43528 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-11-25 17:50:49 36.21722 35.99972 6.86 ML 1.6 Samandağ (Hatay)

2024-11-25 17:08:54 37.42639 26.71056 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın)

2024-11-25 16:35:09 38.64222 43.1725 9.2 ML 1.8 Tuşba (Van)

2024-11-25 16:33:19 41.30917 44.07694 10.77 ML 2.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars)

2024-11-25 16:26:16 37.60167 37.27389 9.07 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-11-25 16:19:50 37.95083 36.11861 4.8 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2024-11-25 15:46:48 39.56278 41.35472 7.03 ML 1.7 Tekman (Erzurum)

2024-11-25 15:25:26 36.50861 38.55056 8.11 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-11-25 15:21:26 36.56972 38.57389 7.01 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-11-25 15:16:10 38.48444 29.13889 7.0 ML 1.3 Eşme (Uşak)

2024-11-25 15:10:35 38.26972 38.80722 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-11-25 14:55:05 38.66611 29.2625 7.0 ML 0.9 Merkez (Uşak)

2024-11-25 14:35:27 39.86917 26.07694 10.38 ML 2.1 Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-11-25 14:28:45 38.39667 42.65667 7.0 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)

2024-11-25 14:18:33 37.48833 33.70722 7.11 ML 2.0 Ayrancı (Karaman)

2024-11-25 13:49:04 38.25333 26.65333 7.0 ML 1.0 Urla (İzmir)

2024-11-25 13:20:01 37.79611 37.74278 5.76 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-11-25 11:45:26 37.99278 36.65139 7.11 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-25 11:30:03 39.15806 27.615 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)