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Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Sevincimiz katlanıyor

Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Sevincimiz katlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 22:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamlandı. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” dedi.
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Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Sevincimiz katlanıyor
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