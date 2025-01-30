31 Ocak 2025, Cuma
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Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! Bakan Kurum: Sevincimiz katlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamlandı. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” dedi.