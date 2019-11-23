Mahmut Övür: Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız |Video
"CHP'Yİ BİR YERDEN ALIP BAŞKA BİR YERLERE SAVURMAYA"
Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV ekranına çıkıp Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'liyle ilgili "O ismi biliyorum" sözlerini de yorumladı ve "Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla son 10 yıldır yürüttüğü CHP'yi bir yerden alıp başka bir yerlere savurmaya çalıştığı bazı yapılarla ilişkili onların siyasi argümanlarını kullanan bir noktaya getiren Kemal Bey'in miadını doldurduğuna inanıyorum." dedi.
"OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Hem CHP'nin hem de medyasının yalanının çökmesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Övür, "Fox TV'nin bir sunucusu var, düşmanlaştıran bir medya diline sahip... Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız. Bu yalan operasyon üzerinden bugün geldiğimiz noktada bu operasyon çok net görüldü." ifadelerini kullandı.
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