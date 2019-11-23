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23.11.2019

Mahmut Övür: Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız |Video

Sözcü gazetesinin yazarı Rahmi Turan, "Külliye'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından kaynağının da Talat Atilla olduğunu ifade etti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Turan'ın kaynağını açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesini yorumladı. Mahmut Övür, "İktidar olmayı hedefleyen ana muhalefet lideri Türkiye kamuoyunu 4-5 gündür böyle bir yalan ile meşgul ederek siyaset yapıyor. Geçmişte onlarca böyle olay yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Siyaseten bunun sonucu ne olacak, bunun üzerine gidilmeli? Muharrem İnce'nin 'parti içerisinden bana karşı olan çeteyi biliyorum' sözlerini açığa kavuşturmalı ve bu çeteyi açıklamalı, bu işin peşini bırakmamalı..." ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ BİR YERDEN ALIP BAŞKA BİR YERLERE SAVURMAYA"

Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV ekranına çıkıp Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'liyle ilgili "O ismi biliyorum" sözlerini de yorumladı ve "Kılıçdaroğlu, bu çıkışıyla son 10 yıldır yürüttüğü CHP'yi bir yerden alıp başka bir yerlere savurmaya çalıştığı bazı yapılarla ilişkili onların siyasi argümanlarını kullanan bir noktaya getiren Kemal Bey'in miadını doldurduğuna inanıyorum." dedi.

"OPERASYONEL MEDYA DİLİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hem CHP'nin hem de medyasının yalanının çökmesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Övür, "Fox TV'nin bir sunucusu var, düşmanlaştıran bir medya diline sahip... Operasyonel medya diliyle karşı karşıyayız. Bu yalan operasyon üzerinden bugün geldiğimiz noktada bu operasyon çok net görüldü." ifadelerini kullandı.

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