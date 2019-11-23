Yalan haberin mimarı Rahmi Turan, Külliye'ye giden CHP'liyi açıkladı

CHP içerisinde gerçekleştirmek istediği operasyonu elinde patlayınca paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, topu Rahmi Turan'a attı. Kılıçdaroğlu'nun son maşası, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan da, Külliye'ye giden CHP'nin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Kirli işleri için milletvekillerine ve gazetecilere tetikçilik yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez parti içindeki muhtemel rakiplerini bertaraf etmek amacıyla Rahmi Turan'ı kullandı.

Turan, CHP'li bir ismin, 9 Kasım tarihinde Beştepe'de Başkan Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü. Ancak bu Kılıçdaroğlu'nun 'kullanışlı gazeteciler' üzerinden kurduğu yeni bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun amaçı ise, kurultayda karşısına çıkabilecek isimlere peşinen 'Erdoğan'ın adayı' damgasını vurup koltuğu sağlama almaktı.

Bu iddialar sonrasında gözler Sözcü yazarı Rahmi Turan'a çevrilmişti ancak, Turan, Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşen ismi açıklamaktan kaçınmıştı.

O İSMİ AÇIKLADI

Bugün ise Rahmi Turan, Külliye'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan şu ifadeleri kullandı:

"Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu."

"TAKSİM'DE KENDİMİ YAKARIM"

Rahmi Turan'ın bu iddiası sonrası açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, "Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.