Kılıçdaroğlu'nun oyununa çanak tutmuştu! Rahmi Turan "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağını açıkladı

Sözcü Gazetesi yazarı Rahim Turan "Beştepe'ye giden CHP'li" diye kaleme aldığı yazı ile bir oyunun düğmesine basmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında ismin kim olduğunu tahmin ettiğin söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

Siyaset gündemenin hareketlenmesine yol açan iddianın tamamen bir yalandan ibaret olduğu Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda ortaya konuldu. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığını" ortaya koyarak resti çekti ve tiyatronun gözler önüne serilmesini sağladı.

DERİN SESSİZLİK

Sözcü yazarı Rahmi Turan üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftira atarak CHP'yi dizayn etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oynunu elinde patlarken derin bir sesliğe büründü. Konu hakkında önce kim olduğunu bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu adeta suskunları oynamaya başladı.

YALANCI KAYNAK BELLİ OLDU

Öte yandan Sözcü yazarı Rahmi Turan ortaya attığı yalanın kaynağının kim olduğunu açıkladı. Rahmi Turan yalanının kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Rahmi Turan, "Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan'ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla'dır" dedi.