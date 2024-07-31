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Mahmud Abbas 14-15 Ağustos’ta Türkiye’de

Mahmud Abbas 14-15 Ağustos’ta Türkiye’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 15:54
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye geleceği açıklandı. Abbas, 14 Ağustos'ta Başkan Erdoğan'la görüşecek, 15 Ağustos'ta ise TBMM'de olacak.
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