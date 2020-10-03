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Magadiz işgalden kurtarıldı A Haber Azerbaycan askerlerinin sevincine ortak oldu

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Giriş: 03.10.2020 19:28
Güncelleme:03.10.2020 19:43
Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında 7.günde Azerbaycan silahlı kuvvetleri stratejik öneme sahip olan Magadiz'i Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Son dakika haberini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise cephe hattındaki askerlerin sevincine ortak oldu. Peki Magadiz neden önemli? İşte yanıtı...

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında 7.günde Azerbaycan silahlı kuvvetleri stratejik öneme sahip olan Magadiz'i Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Son dakika haberini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise cephe hattındaki askerlerin sevincine ortak oldu. Peki Magadiz neden önemli? Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

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