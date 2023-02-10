Madenciler Gülsüm’ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı. 7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.