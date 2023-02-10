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Madenciler Gülsüm'ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu

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Giriş: 10.02.2023 03:44
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı. 7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.
Madenciler Gülsüm’ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu
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