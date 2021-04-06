Madalyonun görünmeyen yüzünde kimler var? Emekli amiraller neyi hedefliyor?

104 emekli amiralin Montrö bildirimi yayımlamış ve açık açık darbe mesajı vermişti. Ancak madalyonun görünmeyen tarafında yani emekli amirallerin arkasında kim var? O bildirinin gece yayımlanması neyi çağrıştırıyor? Gazeteci Mahmut Övür ve usta gazeteci yazar Mehmet Barlas değerlendirdi.

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