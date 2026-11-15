ABD'de uçuşları durduran dijital kriz! Siber saldırı mı, teknik arıza mı?

ABD'de yaşanan havacılık krizi, küresel ölçekte dijital altyapıların güvenliğini yeniden gündeme getirdi. 13 Kasım'da yaşanan aksaklık nedeniyle binlerce uçuş ertelendi, çok sayıda sefer iptal edildi. Siber saldırı ihtimali tartışılırken ABD yönetimi olayın siber saldırı veya terör eylemi olmadığını açıkladı. Bilişim Uzmanı Muharrem Baki, A Haber canlı yayınında krizin teknik boyutunu, eski altyapıların oluşturduğu riskleri ve dijital saldırı ihtimalini değerlendirdi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Murat İçen, gelişmeleri ekrana taşıdı.