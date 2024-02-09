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Lütfü Savaş onu seçenlere “provokatör” dedi! CHP Hatay için yeni aday mı arıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 09:29
Hataylıların Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterdiği tepkinin yankıları sürüyor. Savaş önce basın toplantısı yaptı, "Yılmayacağım" diyerek adaylığının altını çizdi. Sonra katıldığı canlı yayında kendini savunmak isterken Hataylıları provokasyon yapmakla suçladı. Haliyle ortam gerildi. CHP yönetiminden Savaş'ın adaylığının yeniden görüşüleceği sinyalleri geliyor.
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