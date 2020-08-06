Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora Beyrut'taki patlama sonrası A News'e konuştu

Lübnan'ın eski Başbakanı Fuad Sinyora, A News'e özel açıklamalarda bulundu. Sinyora, başkent Beyrut'taki patlama sırasında yaşadıklarını anlattı. Sinyora, patlamanın olduğu yere 2-2,5 kilometre uzağında olduğunu söyledi ve ilk olarak deprem olduğunu zannettiğini ifade etti. Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede sağlık sisteminin zorlu günler yaşadığını söyleyen eski Başbakan Sinyora, patlama sonrası 4 binden fazla yaralanın kişilerin de yoğunluğu nedeniyle daha kötü günlerin ülkesini beklediğini ifade etti. Öte yandan eski başbakan Türkiye ile birlikte yürümenin önemine dikkat çekti. İşte o açıklamalar...