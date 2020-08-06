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Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora Beyrut'taki patlama sonrası A News'e konuştu

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Giriş: 06.08.2020 21:22
Güncelleme:06.08.2020 21:46
Lübnan'ın eski Başbakanı Fuad Sinyora, A News'e özel açıklamalarda bulundu. Sinyora, başkent Beyrut'taki patlama sırasında yaşadıklarını anlattı. Sinyora, patlamanın olduğu yere 2-2,5 kilometre uzağında olduğunu söyledi ve ilk olarak deprem olduğunu zannettiğini ifade etti. Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede sağlık sisteminin zorlu günler yaşadığını söyleyen eski Başbakan Sinyora, patlama sonrası 4 binden fazla yaralanın kişilerin de yoğunluğu nedeniyle daha kötü günlerin ülkesini beklediğini ifade etti. Öte yandan eski başbakan Türkiye ile birlikte yürümenin önemine dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
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