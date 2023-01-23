23 Ocak 2023, Pazartesi
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Londra'da "Parayı buldum" diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da kendisiyle çelişti: "Kimseye el açmayacağız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, icazet seferinin ikinci durağı olarak İngiltere'ye gitmişti. Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'da konuşan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi" ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri bugün Ankara'da yaptığı açıklamada ise kendisiyle çelişti. Kılıçdaroğlu, adaylık mesajı verip "Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız" diye konuştu. Yaşananlar, Londra'da başka Ankara'da başka konuşan Kılıçdaroğlu'na "riyakar" tepkilerini de beraberinde getirdi.