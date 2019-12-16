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16.12.2019

Libya Mutabakatı komisyondan geçti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyonda AK Parti ile MHP ‘evet’, CHP, HDP ve İyi Parti ise ‘hayır’ oyu kullandı. Askeri ve güvenli muhtırası 25 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Türkiye’nin Akdeniz’deki tarihi hamlesine karşı olan CHP-HDP-İyi Parti’nin ‘hayır’ oyu vermesi tepkiyle karşılandı. Detayları A Haber Muhabiri Levent Eke anlattı.

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