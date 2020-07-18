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LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler dikkat! Uzman isim A Haber’de cevapladı

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Giriş: 18.07.2020 11:37
Güncelleme:18.07.2020 11:38
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Peki LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler LGS tercihinde nelere dikkat etmeli? A Haber canlı yayınına bağlanan eğitim uzmanı Koray Varol öğrenciler için anlattı. Koray Varol, “Merkezi yerleştirmeler için kodlar girilmeli. Öğrenciler okulu önceden gidip görmeli ve o okulun özelliklerini tanımalı. Rehberlik uzmanından destek almalı ve kendi çevresindeki okulları tercih ederken dikkat etmeli.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler dikkat!
LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler dikkat!
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