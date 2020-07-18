LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler dikkat! Uzman isim A Haber’de cevapladı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Peki LGS’de doğru tercih nasıl yapılmalı? Öğrenciler LGS tercihinde nelere dikkat etmeli? A Haber canlı yayınına bağlanan eğitim uzmanı Koray Varol öğrenciler için anlattı. Koray Varol, “Merkezi yerleştirmeler için kodlar girilmeli. Öğrenciler okulu önceden gidip görmeli ve o okulun özelliklerini tanımalı. Rehberlik uzmanından destek almalı ve kendi çevresindeki okulları tercih ederken dikkat etmeli.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…