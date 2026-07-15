Vatan sevdasıyla ölüme meydan okudu! 15 Temmuz gazisi Murat Kaygusuz: Kendi askerimiz bizi mi vuracak dedik

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz Gazisi Murat Kaygusuz, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. Köprüde sivillere ve ambulanslara dahi ateş açıldığını belirten Kaygusuz, darbecilerin kendi vatandaşını hedef alacağına ilk anda inanamadıklarını ifade etti. O gece yaşananları ilk ağızdan aktaran Kaygusuz, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kararlı direnişin unutulmaması gerektiğini vurguladı.