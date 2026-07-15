Gölbaşı Özel Harekat'ın kahraman müezzini o karanlık geceyi anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, FETÖ'nün ilk hedeflerinden biri olan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda görev yapan cami müezzini Hasan Hüseyin Alkır, A Haber ekranlarında o gece yaşananları anlattı. Bombardıman altında şehit olan özel harekat polisleriyle yaşadığı anları paylaşan Alkır, vatan uğruna verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, milli iradenin darbecilere karşı kazandığı tarihi zaferi bir kez daha hatırlattı.