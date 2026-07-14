Haluk Levent'in şoföründen itiraf: "Ankara'da yüklü miktarda nakit para taşıdım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizli tanık beyanları ve MASAK raporları dosyaya girdi. Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin'in emniyette verdiği ifade, milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. MASAK raporlarında yer alan 210 milyon liralık para transferleri, Ankara'da taşındığı öne sürülen yüklü miktardaki nakit para ve Kıbrıs'taki kumar harcamalarına ilişkin iddialara değinen Çetin, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yürütüldüğünü öne sürdü. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.