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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Haluk Levent'in suç ortakları kim?

A Haber ekranlarında 14 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Cansın Helvacı'nın moderatörlüğündeki Memleket Meselesi programında,"Haluk Levent bağış paralarını ne yaptı?, Aslında kim kandırdı kim kandırıldı?, Haluk Levent'in suç ortakları kim?, Ahbap soruşturması: Toplanan milyonlar nerede?, Mahalle baskısı trajedisi mi?, Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: Haluk Levent milyonlarca liralık kumar oynadı, Ahbap'ı savunanlar şu an nerede?, Türkiye'de güven kazanmak bu kadar kolay mı?, Muğla yangınında zamanla yarış" sorularına yanıt arandı.

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