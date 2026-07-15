15 Temmuz kahramanı Cafer Akın karanlık geceyi ve FETÖ ihanetini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de o gece sergilenen eşsiz kahramanlıklar hafızalardan silinmiyor. Darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan Ankara'daki Akıncı Üssü'nde, göğsünü kurşunlara siper ederek hainlere geçit vermeyen vatandaşlar vatan savunmasında adeta destan yazdı. O gece üssün önünde hainlerin kurşunuyla yaralanarak gazi olan Cafer Akın, darbecilerin kirli yalanlarını ve milli iradenin sarsılmaz duruşunu A Haber ekranlarında aktardı.