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LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta!

LGBT'li sapkın provokatörler de sokakta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 02:04
CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı. Gözaltı sonrası ortalığı karıştırmak isteyen provokatörler sokaklara indi. CHP'li Özel'İn çağrısı sonrası birçok noktada provokasyonlar düzenlenirken İzmir'de LGBT'li sapkın gruplar, İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için sokaklara döküldü. Bir grup LGBT'li ise olay yerinde yer alan TOMA'ya paçavrası astı.
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LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta!
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