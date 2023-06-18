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LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret: İşgalci kuvvetler | AK Parti'den tepki geldi

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Giriş: 18.06.2023 21:48
Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmak isteyen LGBT terörü "Onur ayı" adı altında sapkın eylemlerine devam etmek için çabalıyor. Bugün de İstanbul'da sapkınlar bir araya gelerek yapmak istedikleri yürüyüş polis tarafından engellendi. Güvenvelik tedbirleri nedeniyle Taksim'e giremeyen sapkın grup Şişli sokaklarında Başkan Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı. Polisin müdahalesi sonrası 6 sapkın gözaltına alınırken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki Türk polisini hedef aldı. Yürüyüşe izin vermeyen Türk polisini "İşgalci kuvvetler" olarak tanımlayan Saki'ye AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li Saki'nin polisi hedef alan skandal sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda "Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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