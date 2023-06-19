LGBT sapkınlarının başı PKK'lı çıktı! Sözde Kürdistan sloganları sonrası gözaltında...

Dünya genelinde cinsiyetsiz bir toplum oluşturmayı hedefleyen LGBT sapkınlığının üyeleri İstanbul'da sokağa inerek yürüyüş yapmak istedi. Sıkı güvenlik tedbirleri sonrası Taksim Meydanı'na giremeyen sapkınlar Şişli sokaklarında sloganlar attı. Sapkınların başındaki şahsın "Kürdistan vardır, labunyalar vardır" sloganı atmasının ardından polis anında olaya müdahale ederken şahıs ve gruptaki 6 kişi daha gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, sapkınlara müdahale eden Türk polisine yönelik "İşgalci kuvvetler" hakaretinde bulunmuştu. İşte detaylar...