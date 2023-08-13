13 Ağustos 2023, Pazar
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LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti! "18 yaşındaki çocuklar baskılayıcı hormonlar kullanabilir''
Dini değerleri, aile ve toplum yapısını hiçe sayan LGBT zihniyetinin Türkiye ağı Prof. Dr. Şahika Yüksel, çocukları hedef alıcı skandal açıklamalarıyla gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda olduğu yıllarda gençleri cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ve ergenlik durdurucu ilaçlara yönlendirdiği iddia edilen Yüksel’in “18 yaşından küçüklere cinsiyet baskılayıcı hormonlar kullanılabilir." Sözleri sosyal medyada tepki topladı. İşte tüm detaylar…