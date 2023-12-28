Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz A Haber'de: 11 ölü, 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz A Haber'de son durumu anlattı. Karadeniz, "İstanbul istikametinde olan yönünde saat 5 sıralarında 7 aracın karıştığı bir trafik kazası maalesef yaşandı. Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 57 vatandaşımız da yaralı durumda." dedi.

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