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Kuzey Irak’ta PKK’ya “Pençe” darbesi! Son durumu A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 13.05.2021 11:49
Güncelleme:13.05.2021 11:49
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarıyla terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde ağır darbe vuruluyor. 'Pençe' harekatında 20 gün içinde 105 PKK'lı terörist öldürüldü. Metina ve Avaşin'de nereler PKK'dan temizlendi? Metina'da Kesta Dağı, Avaşin'de Mamreş neden önemli? Harekatla ilgili son durumu A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında anlattı.
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