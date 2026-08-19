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Kuytul operasyonunun perde arkası aralanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu bir tarikat değil tipik bir örgüttür"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuytul operasyonunun perde arkası aralanıyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu bir tarikat değil tipik bir örgüttür"

Alparslan Kuytul ve çevresindeki yapılanmaya yönelik operasyonun ardından, yapının niteliği, yurt dışı bağlantıları, mali ilişkileri ve siyasi tutumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler A Haber’de gündeme geldi. Gazeteci Zafer Şahin, söz konusu yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine hasmane açıklamalarının bulunduğunu belirtirken, Gazeteci Dr. Murat Özer ise yapının tarikat veya cemaat olarak nitelendirilemeyeceğini, daha çok siyasi hedefleri bulunan örgütsel bir yapı olduğunu savundu.

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