CHP'de Menderes çatlağı ve kurultay hareketliliği: Seçim sonuçlarına itiraz kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, AK Parti'nin kazandığı İzmir Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. CHP'de kongreler sürecinin başlatılması ve olağan büyük kurultay takviminin belirlenmesi gündeme gelirken, Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı ve belediye başkanlarına yönelik parti içi tutum çağrısı da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.