Denizolgun'un feth-i kabir işlemleri tamamlandı! Deliller nasıl incelenecek?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili talep doğrultusunda mezarının açılması kararını verirken, feth-i kabir işlemi bugün tamamlandı. Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri açılmasının ardından, A Haber'e konuk olan Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar delillerin nasıl inceleneceği ve sürecin teknik boyutu değerlendirdi. Kar, alınan numunelerin tahmini olarak 15 gün içinde çıkabileceğini belirterek "Ön rapor 15-20 gün içinde paylaşılır. Ondan sonra hangi madde çıktı, bir maddenin olup olmadığını, varsa dozu gibi ayrıntılar çok daha sonra çıkabilir." ifadelerini kullandı.