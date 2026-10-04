Erzurum-Artvin yolunda dev dönüşüm! 57 tünel ve 19 viyadükle güvenli ulaşım

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Artvin güzergahında ulaşım altyapısı büyük ölçüde değişti. Sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili güzergah, 57 tünel ile 19 köprü ve viyadük sayesinde daha güvenli ve konforlu hale geldi. 2 bin 272 metrelik Pirinkayalar Tüneli ile sürücülerin geçmişte yaşadığı dik rampalar, dar virajlar, taş düşmesi ve heyelan tehlikeleri büyük ölçüde geride kaldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, güzergahı şoförlerin gözünden mercek altına aldı.