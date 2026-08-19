Furkan Vakfı'na 6 ilde operasyon: Alparslan Kuytul ve 32 şüpheli gözaltında

Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamaların yer aldığı soruşturmada 5 şirkete kayyum atandı, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.