Telefonla hipnoz mümkün mü? Dolandırıcılar nasıl kullanıyor?

Telefon dolandırıcılığında kullanılan yöntemlere bir yenisi daha eklendi: “Hipnoz.” Peki bir kişi yalnızca telefonda konuşarak hipnotize edilebilir mi? Dolandırıcıların baskı, korku ve yönlendirme yoluyla mağdurların karar mekanizmasını etkilemesiyle hipnoz arasında nasıl bir fark var? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkaya araştırdı. Hipnoz ve Eğitim Koçu Yusuf Koçak, merak edilen soruları yanıtladı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.