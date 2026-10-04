-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Telefonla hipnoz mümkün mü? Dolandırıcılar nasıl kullanıyor?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Telefonla hipnoz mümkün mü? Dolandırıcılar nasıl kullanıyor?

Telefon dolandırıcılığında kullanılan yöntemlere bir yenisi daha eklendi: “Hipnoz.” Peki bir kişi yalnızca telefonda konuşarak hipnotize edilebilir mi? Dolandırıcıların baskı, korku ve yönlendirme yoluyla mağdurların karar mekanizmasını etkilemesiyle hipnoz arasında nasıl bir fark var? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkaya araştırdı. Hipnoz ve Eğitim Koçu Yusuf Koçak, merak edilen soruları yanıtladı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Çankırı'da ceviz hasadı: Özellikleri ne? Neden yoğun talep görüyor?
Sonraki Video
Çankırı'da ceviz hasadı: Özellikleri ne? Neden yoğun talep görüyor?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar