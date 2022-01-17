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Kurye gerçeği deşifre etti! Semra Güzel’in fotoğrafı 2017’de Adıyaman’da çekildi

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 13:05
PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Semra Güzel'i terör örgütü kamplarına götüren kuryenin Hasan Doymaz olduğu tespit edildi. Hasan Doymaz hemen gözaltına alındı. Doymaz, terörist Volkan Bora ile HDP'li Semra Güzel arasındaki şifreyi de itiraf etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Hasan Doymaz'ın HDP'li vekil Semra Güzel ile Volkan Bora'yı buluşturan kurye olduğu ortaya çıktı. 2016-2017 yıllarında Adıyaman kırsalında Güzel ile Borayı görüştüğünü anlatan Doymaz, Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifreyi de itiraf etti. 14 Ocak'ta gözaltına alınan Hasan Doymaz, ifadesinde, terörist Volkan Bora ile kırsal bölgede tanıştıklarını, kendisine ait olan telefondan Semra Güzel ile birkaç kez görüşme yaptığını söyledi.

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