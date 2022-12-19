19 Aralık 2022, Pazartesi
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Küresel güçlerin İmamoğlu ve Meral Akşener planı! Önceden hazırlandı fırsat bekleniyordu! Mahmut Övür İYİ Parti'nin yeni oy oranını açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermesinin ardından Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu'nun düzenlediği miting Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulunurken küresel güçlerin İmamoğlu'nu hazırladığını belirtti. Övür "Parti teşkilatları Akşener'e aday ol diyor. Akşener de burada CHP'ye hakim olmaya çalışıyor." ifadelerini kullanırken İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranını da paylaştı. İşte detaylar...